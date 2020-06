Coronavirus, Ranieri Guerra (Oms) contro i tifosi del Napoli in festa: «Sciagurati»

Mentre stanno diventando sempre più virali le immagini dei tifosi del Napoli scesi in strada in centinaia per festeggiare la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, sulla vicenda interviene anche il direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Ranieri Guerra, che durante la trasmissione Agorà ha criticato gli assembramenti.

«In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli. Il governatore, il sindaco hanno messo in atto misure di controllo estremamente rigide e l’incidenza del Coronavirus è stata minore rispetto ad altri luoghi», ha aggiunto Guerra.

fonte: open.online