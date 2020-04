Coronavirus, scuole a “targhe alterne” per evitare assembramenti

La scuola combatte il Coronavirus. Secondo quanto riporta un focus de Il Mattino, le strutture scolastiche saranno chiuse per altri 4 mesi, con il rientro fissate per l’anno accademico 2020-2021. L’obiettivo è riaprire gli istituti nel rispetto della sicurezza e, quindi, del distanziamento. Intanto, la didattica a distanza continuerà, con tutti i problemi ad esso relativi: dalla poca connessione internet disponibile alla poca praticità per i professori in materia digitale. Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 85 milioni di euro e poi altri 70 milioni di fondi Pon con cui le scuole potranno dare dispositivi in comodato d’uso alle famiglie che ne avranno bisogno. A settembre comunque, si cercherà di ripartire a “targhe alterne”, evitando assembramenti, dato il sovraffollamento degli istituti italiani. Il ministro Azzolina lavora al nodo degli istituti da tempo, e si cerca una soluzione che accontenti tutti: adeguare le strutture o evitare che gli studenti possano rendere possibili assembramenti in aula.