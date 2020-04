Coronavirus, Serie A: servono 1.400 tamponi per la ripartenza

Il calcio, passo dopo passo, sta mettendo a punto il piano per la ripartenza degli allenamenti in vista della possibile ripresa anche dei campionati. La base di tutto è il protocollo dei medici Figc che stabilisce regole e misure precauzionali per evitare il contagio ma parte da una premessa che potrebbe bloccare tutto prima ancora di iniziare: il numero di tamponi da effettuare su giocatori e staff tecnici che Repubblica ha stimato in circa 1.400.

Considerando che i tamponi respiratori al momento scarseggiano per medici e infermieri, in prima linea per la battaglia contro il Covid-19, sembra che una ripresa degli allenamenti il 4 maggio sia quantomeno ottimistica. Tutti questi test saranno poi da ripetere durante le settimane a venire per tenere sotto controllo la situazione e ciò implica anche una questione etica: giusto destinare al calcio una parte di tamponi che al momento scarseggiano per cittadini a rischio e operatori sanitari?

Dal 29 aprile gli esperti della Protezione Civile valideranno invece i test sierologici, i primi kit autorizzati saranno disponibili il 3 maggio ma le società dovranno sottoporre circa 1.400 persone tra calciatori e staff almeno un paio di giorni prima di ripartire. Un altro tassello di un puzzle difficile da dirimere a breve termine.

Fonte: Sport Mediaset