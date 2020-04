Coronavirus, ecco la Charity Food della SSC Napoli: l’iniziativa della società per le famiglie bisognose

SSC NAPOLI CHARITY FOOD è il nome della nuova iniziativa della società azzurra. Un’iniziativa lodevole e apprezzabile che partirà già nelle prossime ore. Il Napoli, infatti, distribuirà alle famiglie più bisognose della città e della provincia generi alimentari e beni di prima necessità. Non solo: tutto sarà accompagnato da alcuni gadget della società.

Alcuni azzurri, invece, provvederanno a distribuire oggetti sanitari agli ospedali campani. A riferire in anteprima l’avvio dell’iniziativa è la redazione di Radio Marte, in diretta per Marte Sport Live. Non è la prima volta che il Napoli scende in campo per l’emergenza Coronavirus. Lorenzo Insigne aveva infatti donato di sua spontanea volontà 100 mila euro all’ospedale Cotugno.

Si sapeva invece che il Napoli avrebbe preso una sua iniziativa, Non si capivano le modalità, anticipate solo ora da Radio Marte in attesa del comunicato ufficiale.