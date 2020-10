Coronavirus, stretta il Lombardia: da giovedì vietato uscire tra le 23:00 e le 5:00

Il Coronavirus non smette di far paura, al punto che il Governo ha approvato la richiesta della Regione Lombardia di applicare il coprifuoco. Da giovedì 22, infatti, su tutto il territorio governato da Attilio Fontana, non sarà consentita la circolazione tra le 23:00 e le 5:00.

Approvata, dunque, dal Governo la richiesta del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di instituire un coprifuoco notturno. Non sarà quindi più possibile uscire in strada su tutto il territorio lombardo dopo le undici di sera, fino alle cinque del mattino, salvo motivi lavorativi. Una sorta di lockdown, fortunatamente non esteso a tutte le ventiquattro ore del giorno, come accaduto a partire dallo scorso 9 marzo in tutta Italia. Una misura drastica che dovrebbe servire a scongiurarne altre ben più restrittive che potrebbero arrivare laddove la curva epidemica non ricominci a scendere, dando di nuovo un po’ di tregua al sistema sanitario.