Coronavirus, sul sito del Governo olandese le clamorose linee guida: “Se ti senti meglio dopo 24 ore sei guarito”

Risposte che hanno dell’incredibile, da parte del Governo olandese riguardo alla pandemia del Coronavirus che si sta vedendo in questi mesi. Nei Paesi Bassi la situazione, pare sia stata presa fin troppo sottogamba dal Governo, in quante nelle FAQ (Frequently Asked Question) del sito ufficiale del Governo vi sono dei consigli quantomeno discutibili. “Penso di avere il Coronavirus. Cosa dovrei fare?”. “Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri”, una delle risposte più incredibili.

Un’altra domanda recita: “Vivo con qualcuno che ha febbre e difficoltà respiratorie. Cosa dovrei fare?” “Chiama il tuo dottore se i sintomi peggiorano (febbre sopra i 38 gradi e difficoltà a respirare) o se hai bisogno di assistenza medica. Tutti i membri della famiglia possono lasciare di nuovo la casa se nessuno ha avuto sintomi per 24 ore”. La sensazione è quella che in Olanda non hanno ancora fatto i conti con le numerose perdite che ci sono state in Italia, e continuano a sottovalutare il virus.