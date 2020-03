Coronavirus, vanno in 12 a fare un pic-nic: denunciati nel Napoletano

Nel parco di via Madonna del Pantano a Varcaturo, nel comune di Giugliano in provincia di Napoli, c’è un’ampia area verde, peraltro non troppo distante dal mare, dove è possibile prendere il sole e fare un pic-nic. Ed è lì che si sono accomodate 12 persone per una scampagnata. Muniti di sedie, tavolini e con una dotazione alimentare necessaria per una settimana, ma che sarebbe stata consumata in qualche ora, hanno iniziato il pic-nic. Ma il gruppo di persone, peraltro chiassoso, ha richiamato l’attenzione dei carabinieri. Che sono arrivati nel parco e hanno intimato loro di rientrare a casa. In tutta risposta, i miliari si sono sentiti dire: «Eravamo da cinque giorni a casa, ci serviva un po’ d’aria». Ma la giustificazione non è bastata per evitare la denuncia.

fonte: corrieredelmezzoggiorno