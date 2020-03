Coronavirus, venerdi con il Sole 24 Ore la guida in edicola: ecco i dettagli

Sei milioni di abitanti per una disponibilità di 335 posti di terapia intensiva e 400 circa in pneumologia e malattie infettive. Troppo pochi.

La lotta al Coronavirus prosegue incessante attraverso lo sforzo che medici e sanitari stanno facendo per battere il coronavirus. Venerdì 20 marzo sarà in edicola con Il Sole 24 Ore la guida “Coronavirus. La battaglia contro la malattia del secolo” per approfondire come è organizzata la risposta sanitaria di emergenza – dai letti supplementari per la terapia intensiva ai programmi della Difesa, dal modello seguito nelle varie regioni a partire dalla Lombardia fino allo tsunami che si aspettano le regioni del Sud. Come la Campania, una regione con sei milioni di abitanti e una disponibilità ancora di 335 posti di terapia intensiva e 400 circa in pneumologia e malattie infettive. L’obiettivo è attivare fino a 400 posti di terapia intensiva e altri 400 tra pneumologia e malattie infettive. Il Piano bis inoltre prevede che alcuni ospedali siano adibiti esclusivamente ai pazienti affetti da Covid19: dovrebbero essere stati riconvertiti gli ospedali di Boscotrecase, Pollena Trocchia, il Loreto Mare di Napoli che affiancheranno il Cotugno già in attività ma il vero tallone d’Achille del sistema regionale potrebbe essere il personale.

All’interno della guida del Sole 24 Ore anche il racconto dello sforzo dell’Italia dell’#iorestoacasa con le conseguenze sociali e materiali per i cittadini delle zone più colpite e non solo.

La guida contiene anche un nutrito capitolo di domande e risposte dei lettori e degli ascoltatori di Radio 24 sui temi più disparati a cui rispondono i virologi della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Verranno anche approfonditi con il contributo di esperti gli aspetti connessi anche alla sopravvivenza psicologica ai tempi dell’autoisolamento e del distanziamento sociale.

La guida, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore di venerdì 20 marzo e in versione ebook su Shopping24 e sui principali store digitali, fa inoltre il punto con gli esperti sulla corsa al vaccino per scoprire quali sono le aziende di eccellenza italiane impegnate nella frontiera della ricerca e del test sull’uomo.

Infine un capitolo sarà dedicato al tema dell’etica e ai drammatici quesiti che la gestione della sanità di guerra pone ai medici e al personale sanitario sulle priorità e sulle scelte da fare senza tradire il giuramento di Ippocrate.