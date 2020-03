Coronavirus – Vicenza, Saraniti: “Sono positivo, ma al momento sto bene. Non usciamo per cavolate”

L’attaccante del Vicenza Andrea Saraniti, risultato positivo al Coronavirus, ha parlato sui canali social del club veneto:

“A seguito di alcuni sintomi influenzali ho fatto il tampone ed è arrivato l’esito positivo al Covid-19. Vi volevo avvisare che sto bene sia mentalmente sia fisicamente. La mia famiglia fortunatamente non ha alcun tipo di problematica o sintomi perciò io continuo a fare allenamento a casa. Volevo rassicurare tutti che sto bene e anche la mia famiglia sta bene. Volevo rivolgere un pensiero a tutti gli operatori sanitari, medici e dottori per questa battaglia che stanno combattendo per farci stare più tranquilli. Noi dobbiamo essere intelligenti, noi popolo italiano siamo intelligenti e lo stiamo dimostrando. Ancora di più in questo momento difficile diamo una mano a coloro che ci stanno salvando, stiamo a casa, non usciamo per cavolate. Se andiamo a fare la spesa ok, se andiamo in farmacia ok, se c’è un problema in famiglia per andare in ospedale ok, però stiamo a casa, aiutiamo coloro che ci stanno aiutando. Un abbraccio a tutti”.