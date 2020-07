Coronavirus, Xavi positivo: “Sto bene, presto tornerò in campo”

Un annuncio che ha destabilizzato tifosi dell’Al Sadd e non solo: Xavi è risultato positivo al COVID. L’ex centrocampista del Barcellona ha annunciato la positività su Twitter, subito repostato dalla sua società, con il quale ha appena rinnovato fino al 2021. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno in campo. David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico. Qualche giorno fa sono risultato positivo all’ultimo test COVID19. Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto più chiaro. Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto ansioso di tornare alla mia routine quotidiana e di lavorare. Statemi bene e ci vediamo presto in campo”.