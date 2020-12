Coronavirus, zona rossa dalla vigilia di Natale alla Befana. Staserà parlerà Conte

L’Italia attende le decisioni del Governo sulle nuove norme restrittive per contrastare il Covid durante le vacanze natalizie.

Secondo Repubblica, dopo un braccio di ferro , passa la linea dura a Palazzo Chigi. L’accordo finale nel governo è quello di una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Per gli altri giorni feriali, invece, zona arancione. In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. Resta inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione.

Di fatto, si potranno invitare due persone senza contare gli under 14. Nei quattro giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) resteranno chiusi bar e ristoranti, mentre saranno aperti i negozi. Sarà vietata la circolazione fuori dal proprio Comune a meno che non si tratti di centri al di sotto dei 5 mila abitanti e ci si potrà spostare per un raggio massimo di 30 chilometri.

Bisogna decidere sull’eventuale deroga per i minorenni.

Nel pomeriggio, dunque, i nuovi limiti e paletti saranno portati all’esame del Consiglio dei ministri per trasformarsi, formalmente, in un nuovo decreto mirato. A quel punto, in serata, si svolgerà la conferenza stampa del presidente del Consiglio che annuncerà al Paese cosa si potrà fare nelle prossime settimane di festa.