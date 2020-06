Corr Sera – Napoli, si va verso il ritiro estivo a Castel di Sangro

In Trentino non potranno tenersi eventi pubblici fino ad ottobre. A “consigliare” De Laurentiis è stato Gravina. In settimana una decisione definitiva.

“In virtù delle trasformazioni alla pianificazione del turismo create dall’emergenza coronavirus, per quest’anno è stato sospeso il contratto con la Val di Sole e la Regione Trentino-Alto Adige (la Fiorentina per il ritiro di Moena ha vissuto lo stesso destino). Ci sono delle difficoltà logistiche in Val di Sole nel traslare la consueta preparazione del mese di luglio a Dimaro nel periodo fine agosto-inizio settembre, la fase che oscilla tra la fine della stagione in corso e l’inizio della prossima in cui dovrebbe svolgersi la preparazione. De Laurentiis quindi ha visionato lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e l’Hotel Don Luis che potrebbe ospitare gli azzurri e ha pranzato in compagnia di Gravina, degli amministratori locali e della delegazione del Napoli al ristorante Materia Prima. Le parti hanno avviato il confronto, l’ipotesi di un ritiro di una decina di giorni a Castel di Sangro è molto concreta, nel corso della prossima settimana potrebbero esserci delle novità”.