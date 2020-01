Corr Sera – Problemi in casa Juve dopo il ko contro il Napoli: Sarri non riesce a comunicare con la squadra

Gli animi in casa bianconera non sono sereni Pubblicato il alle 11:15 da •

Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, gli animi in casa Juve non sono sereni dopo il ko del San Paolo contro il Napoli: “Mentre infatti Gattuso in versione «one man show» ammette che il suo obiettivo è entrare nel cuore dei giocatori, Sarri confessa tutte le sue difficoltà per accedere alla testa dei suoi. Il lavoro tattico e tecnico, quando la Juve gioca a pieno regime, si vede eccome. Ma serate come quella di Napoli o come la Supercoppa contro la Lazio, autorizzano a pensare che la conquista dei cervelli bianconeri sia ancora lontana. E, peggio ancora, che quella dei cuori non sia nemmeno cominciata”.