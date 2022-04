Corrado Ferlaino: “Il Napoli ha bisogno di giocatori di personalità”

Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dello Scudetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Per la prossima stagione bisogna ingaggiare un giocatore di grande personalità che si faccia “sentire” nello spogliatoio e in campo. Serve a questa squadra, al di là del ruolo tattico che può avere. Certo Maradona era unico quando diceva ai compagni “se siete in difficoltà date la palla a me e ci penso io”. Ma esisteranno come personalità dei maradonini. Ecco il Napoli ne ha assolutamente bisogno”.