Paolo Casarin, ex arbitro, nella sua moviola per Napoli-Juve ha commentato su Il Corriere della Sera la direzione arbitrale del direttore di gara Irrati:”Napoli- Juve con Irrati ottimo come arbitro dopo una serie infinita di prestazioni al Var. Una risorsa utile per partite complicate: malgrado la sua esperienza ci sono stati 30 falli, puntualmente fischiati”.