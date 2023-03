Corriere dello Sport – 100000 napoletani in tre giorni per le sfide al Milan

Come scrive il Corriere dello Sport sono stati polverizzati cinquantamila biglietti in meno di ventiquattro ore per la prima sfida in Serie A. Numeri impazziti, il sold-out è dietro l’angolo e magari già raggiunto: ieri mattina sul mercato c’erano poche scorte di settori inferiori e ciò significa che l’entusiasmo non si ferma e non si fermerà anche in Champions.