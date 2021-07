CorrSera – ADL minaccia di non far partire la Serie A: chiesto incontro con il Governo

Una “minaccia”, neanche troppo velata, che arriva da parte del patron del Napoli e non solo. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il Napoli e altri 17 club (esclusi Bologna, Salernitana e Roma), riuniti lunedì sera in un hotel di Milano, avrebbero chiesto l’incontro con il Governo italiano per discutere della riapertura degli stadi. Insoddisfacente il 25% di capienza degli impianti proposto, con le società di Serie A che hanno difficoltà a far partire le campagne abbonamenti. La richiesta della Lega, è quella di riaprire gli impianti al 100% e consentire gli ingressi a chi è in possesso di green card. La “minaccia” è quella di non far partire il campionato di Serie A, qualora le richieste dei club non venissero ascoltate.