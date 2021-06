Una bellissima Italia e un grandissimo gruppo, quello che sta giocando Euro 2020. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera, realizza un focus sui bonus che i calciatori percepiranno in caso dovessero arrivare più avanti possibile nella competizione: in caso di qualificazione ai quarti, gli azzurri percepiranno sui 30mila euro netti. In caso di semifinale, invece, il premio in palio per ogni calciatore sarà di 150mila euro. In caso di finale, invece, la cifra sarà di 200mila euro.