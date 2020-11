Un’ipotesi sempre più concreta, quella di vedere un Natale in totale lockdown per ogni regione italiana. Il focus è del Corriere della Sera, che analizza la scelta di Conte e del Ministro della Salute, Speranza: le regioni resteranno chiuse, pertanto non sarà possibile uscirne, sia in zona gialla che in zona arancione. Il tutto è per evitare viaggi e assembramenti come accaduto in estate.