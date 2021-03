CorrSera – Milan, per Manchester recuperano Theo e Rebic: Calhanoglu potrebbe tornare contro il Napoli

Problemi di formazione per il Milan. Pioli ha non pochi grattacapi, ma alcuni giocatori sono vicini al rientro: secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, per la trasferta di Manchester potrebbero tornare a disposizione Theo Hernandez e Rebic, oltre a Tonali. Per la sfida contro il Napoli, invece, si potrebbe rivedere Calhanoglu insieme a Mandzukic, da tempo ai box. Ancora out invece Ibrahimovic che potrebbe recuperare per la sfida interna contro i Red Devils del 18 marzo a San Siro.