Corrsera – Problemi per il calendario: manca la data per la Supercoppa

Ancora dubbi per quanto riguarda la Serie A, il calendario e la data d’inizio. Si comincerà il 19 settembre, ma secondo quanto racconta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, non ci sarebbe spazio ancora per la Supercoppa Italiana.

DATE – Dal Pino vorrebbe concludere il campionato il 23 maggio, in vista dell’Europeo, come richiesto da Mancini, con le finali di Champions League ed Europa League fissate rispettivamente il 29 e il 26. L’unica soluzione sarebbe quella di anticipare l’inizio al 12 settembre, prima data ipotizzata in passato.