CorrSera – Roma, turnover contro lo Shakthar: spazio a Borja Mayoral e Bruno Peres

La Roma pensa già al Napoli e alla Serie A. I giallorossi giocheranno in Ucraina giovedì, ma dopo il 3-0 casalingo la pratica Shakthar sembra archiviata e Fonseca sta pensando ad un pesante turnover per evitare cali fisici come contro il Parma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, la difesa è confermata, con Mancini, Kumbulla e Ibanez titolari e Smalling che sarà in campo contro il Napoli. Sulle fasce straordinario per Karsdorp mentre Spinazzola sarà sostituito da Bruno Peres, squalificato in Serie A. In attacco, spazio a Borja Mayoral, Pedro e Carles Perez, con Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini pronti a sfidare gli azzurri nella sfida valida per la Champions League.