CorrSera – Serie A, indecisione in Lega per la prossima stagione: 12 o 19 settembre, ma il Napoli spinge per il 26

Continuano i battibecchi in Lega per la data d’inizio della prossima edizione della Serie A. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera racconta di come le squadre siano divise sulla data d’inizio: Juventus, Milan, Atalanta e Lazik spingono per ricominciare il 12 settembre, nonostante pochi giorni prima ci siano gli impegni per le Nazionali (31 agosto, 9 settembre), mentre Inter e Torino spingono per il 19 settembre inserendo una data a Gennaio (il 3?). Il Napoli ed il Verona, invece, vorrebbero ricominciare il campionato a fine mese, il 26, per avere tutto il tempo di finire la preparazione.