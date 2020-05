CorrSport – Giuntoli scatenato sul fronte offensivo: il ds gioca su più tavoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre con un focus incentrato sul mercato del Napoli. C’è aria di rivoluzione in casa azzurra. Il ds Giuntoli visualizza diversi profili, dall’attacco alla difesa la dirigenza non si pone limiti e potrebbe intavolare diverse trattative. Profili di prospettiva per il Napoli che verrà. Di seguito il punto della situazione del quotidiano sportivo.

“Giuntoli ora è scatenato sul fronte offensivo: s’è interessato di Everton del Gremio, di Azmoun dello Zenit, non ha dimenticato Mateta del Mainz e s’è anche lanciato su Osimhen, rientrano tra i profili «prospettici» del club. A Giuntoli dà gusto questa strategia: c’è una cinquina di tornanti per raccogliere l’eredità di Callejon e una sestina di difensori che dovranno sostituire Koulibaly o Ghoulam radiografati in qualsiasi Continente”.