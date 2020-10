Corruzione all’interno della FIFA: restituiti alla CONMEBOL 34 mln

La procura svizzera ha restituito alla CONMEBOL 34 milioni di euro confiscati a due ex funzionari accusati di corruzione in una delle tante indagini intorno alla FIFA. Il paraguaiano Nicolas Leoz (deceduto nel 2019), capo della CONMEBOL fino al 2013 ed ex vice-presidente della FIFA ai tempi di Blatter, così come l’argentino Eduardo Deluca, ex segretario generale dell’ente sudamericano per 23 anni, sono accusati di “essersi arricchiti illegalmente a scapito della Confederazione”. Il tribunale li ha accusati di aver ricevuto tangenti in cambio dell’attribuzione dei diritti di trasmissione televisiva per le competizioni organizzate dalla CONMEBOL, comprese la Copa America e la Copa Libertadores. Accuse per le quali erano stati banditi a vita da tutte le attività calcistiche.

Fonte: TMW