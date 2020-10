CorSera – Dal Pino positivo, riunione rinviata: potrebbe essere un punto di svolta

L’Assemblea di Lega in programma questo venerdì è stata rinviata a martedì 13 ottobre. Non sarà svolta all’hotel Hilton come previsto, bensì in videoconferenza. Questo rinvio è stato necessario per attendere un recupero di forze di Dal Pino, positivo al Covid, e per dare tempo Lazard, advisor finanziario, di completare l’analisi delle offerte delle due cordate. L’asse Cvc-Advent ha proposto 1,625 miliardi per diventare socio al 10% nella media company per commercializzare i diritti tv. L’asse Bain-Nb Renessaince ha invece formulato due tipi d’offerta. La prima si basa su una partnership per la costituzione di una società per lo sfruttamento dei diritti, con la rinuncia agli utili dei primi 3 anni e più controllo da parte dell’Assemblea. La seconda, invece, prevede la creazione di un’associazione temporanea di imprese, il versamento di un anticipo da 400 milioni e la partecipazione al 10% dei ricavi della Lega al di sopra del minimo garantito.

Lo riporta il Corriere della Sera.