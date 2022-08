Il Corriere della Sera ha svelato le sanzioni ricevute dai due tifosi individuati dalla Digos per aver insultato Luciano Spalletti e non solo sugli spalti dello stadio Artemio Franchi durante Fiorentina-Napoli: “Denuncia per lancio di oggetti al settantenne che ha provato a colpire l’allenatore con una bottiglina d’acqua. Daspo per l’altro tifoso, che avrebbe offeso Spalletti per tutta la durata della gara”.