CorSera – Inter, Conte ritrova Lautaro dopo la squalifica contro il Napoli: difficile Eriksen dal 1′

Antonio Conte guarda alla Lazio per la corsa Scudetto, ma l’impegno imminente contro il Napoli costringe il tecnico pugliese a scegliere la formazione ideale per continuare anche il proprio percorso in Coppa Italia. L’edizione di oggi de Il Corriere della Sera pone l’attenzione proprio sulle possibili scelte di formazione da parte di Conte che ritrova Lautaro, dopo due turni di squalifica, situazione che gli consente maggiori soluzioni in fase offensiva: “A centrocampo s’attende il lussuoso Eriksen. Il danese non è ancora partito titolare a San Siro e potrebbe dover aspettare ancora per far posto al rientrante Sensi”.