CorSera – Italia, Meret e Vicario scalpitano: Donnarumma rischia il posto

Il Corriere della Sera si è chiesto se Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale italiana, sarà in grado di riprendersi dopo il brutto errore contro la MAcedonia del Nord che ha consentito ai padroni di casa di pareggiare il match: “Il gol subito sul palo di competenza è frutto di un errore di posizionamento, che ha causato un movimento ritardato. Qui e adesso sembra in discussione anche il ruolo di migliore d’Italia, perché il napoletano Meret e soprattutto il londinese Vicario – partito benissimo in Premier con il Tottenham – scalpitano. Difficile, per non dire impossibile, che alla seconda partita della sua gestione Spalletti metta in panchina Donnarumma. Però bisognerebbe capire se Gigio ha il posto garantito in azzurro qualunque cosa succeda o se la competizione è davvero aperta, in modo da alzare il livello di tutti”.