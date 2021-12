CorSera – Leao infortunato, non tornerà a disposizione prima della sfida contro il Napoli

Come riportato dal Corriere della Sera, Rafael Leao tornerà non prima del duello scudetto di sabato 19 col Napoli. Per stasera contro il Liverpool, quindi, niente da fare. Là davanti di fatto resta ora solo il quarantenne Ibrahimovic, che in rosa non ha più un potenziale sostituto di ruolo. Significa, molto semplicemente, che dovrà stringere i denti e fare da sé fino alla sosta. Oggi va a caccia del gol più vecchio in Champions e Pioli gli affiancherà Messias, confidando che il brasiliano ripeta lo show di Madrid che ha consentito al Milan di giocarsi un’ultima chance.