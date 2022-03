CorSera – Lega Serie A, Casini: “Candidato di ADL? Sono un uomo dello Stato”

La Lega Serie A non ha ancora il suo presidente. Ieri in via Rosellini si è palesato solo Lorenzo Casini e, come riportato dal Corriere della Sera, c’è più di qualche perplessità in Lega. Questo per l’incompatibilità tra il ruolo di capo di Gabinetto del Ministero della Cultura e presidente, appunto, della Serie A. Le parole di Casini ai presidenti:

“Mi presentano come un candidato di Lotito o De Laurentiis, ma sono un uomo dello Stato. Sorrido davanti a chi prospetta un conflitto di interessi, mancando il confronto con gli altri candidati, enuncerò il mio piano quando ci saranno anche le altre figure. Stiamo perdendo tempo quando in Lega c’è molto da fare”.

Non tutti i presidenti sono convinti di questa scelta, e allora Lotito e De Laurentiis -per evitare di bruciare il candidato- suggeriscono di rinviare la procedura di elezione.