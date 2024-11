CorSera – Roma-Napoli, Ranieri pensa ad un 3-5-2: le ultime

Il Corriere della Sera si è soffermato sul possibile modulo che utilizzerà Claudio Ranieri, allenatore della Roma, a partire dalla gara contro il Napoli: “Due sono le linee guida da seguire per Ranieri, nuovo allenatore della Roma capace di adattarsi alle situazioni: il suo modulo preferito è il 4-4-2, quello con cui ha vinto una storica Premier League alla guida del Leicester nella stagione 2015-2016. L’ipotesi più probabile, così, è una partenza con il 3-5-2 per non stravolgere la preparazione fatta da inizio stagione e per proteggere la difesa dagli attacchi formidabili di Napoli (19 gol segnati in 12 partite), Tottenham (23 in 11) e Atalanta (31 in 12), il trittico che aspetta la Roma dopo la sosta per le nazionali”.