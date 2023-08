CorSera – Spalletti in Nazionale, previsto un colloquio con De Laurentiis

Il Corriere della Sera ha svelato un retroscena legato a Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, attualmente svincolato, cercato dalla nazionale italiana: “L’azzurro lo intriga, lo ha anche ammesso pochi minuti dopo Napoli-Sampdoria, ultima partita di campionato, il giorno dell’addio allo Stadio Maradona: “Guidare una Nazionale è un lavoro particolarmente stimolante, e ti permette ogni tanto di staccare”. Gravina si sta muovendo: è in continuo contatto con Spalletti e ha già chiamato Aurelio De Laurentiis per convincerlo a rimuovere gli ostacoli. Diplomazie all’opera. Non è semplice trattare col patron della Filmauro, ma il margine c’è, soprattutto per una chiamata così prestigiosa. Andando via da Napoli Spalletti ha rinunciato a un rinnovo con stipendio raddoppiato. Non ha guardato al portafoglio, ed è rimasto in buoni rapporti con De Laurentiis. Ci sarà un confronto anche tra di loro, ma filtra ottimismo. Un indizio: ieri Lucio doveva partire per una nuova vacanza, che però ha ritenuto opportuno rinviare. Lui, nessun dubbio, sarebbe ben felice di sedersi sulla panchina dell’Italia, il modo perfetto di chiudere la carriera. Ha già pensato allo staff da portare in azzurro, capeggiato dallo storico vice Domenichini”.