CorSera – Verona-Napoli, le scelte coraggiose di Spalletti: tenere fuori Insigne e Zielinski

Le scelte coraggiose di Spalletti sono state l’ago della bilancia per la preziosa vittoria di Verona. Lo sottolinea l’edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come questo successo può concretamente rilanciare il Napoli. Il quotidiano sottolinea le scelte coraggiose di Spalletti, che ha escluso Insigne e Zielinski. L’allenatore del Napoli sapeva bene che Verona era lo spartiacque tra la realtà amara della settimana post Napoli-Milan e i sogni di vertice, e mettere fuori due calciatori di così tanto spessore non era facile. “È entrato a gamba tesa in Verona-Napoli, alla fine ha vinto la sfida più importante. Lo ha fatto escludendo dai titolari Insigne e Zielinski, sottotono entrambi, e soprattutto cambiando sistema di gioco. Squadra alta e corta per non dare spazio a Caprari tra le linee, Anguissa a tenere la copertura preventiva a centrocampo e la catena di destra sulla quale spingere. Verona, e lo sapeva bene l’allenatore, era lo spartiacque tra la realtà amara della settimana post Napoli-Milan e i sogni di vertice”, si legge sul quotidiano.