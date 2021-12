Corsi: “Bella gara con il Napoli, non sento ADL da una ventina di giorni”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarà una bella sfida domenica, i valori del Napoli sono da Coppa dei Campioni e noi giochiamo bene. Per i punti che abbiamo in classifica adesso abbiamo qualche motivo in più per essere sbarazzini e non preoccupati, sappiamo che possiamo incappare in qualche sconfitta e siamo pronti a non perdere la testa. Stiamo bene, nell’ultima mezz’ora salta agli occhi che stiamo meglio dei nostri avversari. Da quanto non sento Aurelio De Laurentiis? Da una ventina di giorni ma abbiamo parlato di cucina toscana. Io allevo un vitello per la famiglia e quando lo macello due volte all’anno mi piace fare questo regalo a qualche amico. Lui è un grande appassionato della gastronomia. Parisi? Ora c’è un impatto importante con la Serie A, sta dando veramente una mano dopo un infortuno di inizio stagione. Si deve ancora completare, ma nelle ultime partite è stato davvero decisivo. Non prenderemo nessuna proposta a gennaio, la prenderemo solo quando saremo salvi. Credo che potrebbe restare almeno un altro anno all’Empoli, magari così ce lo godiamo un altro po’ noi. Andreazzoli? Dopo qualche problema con Dionisi lo abbiamo richiamato. Lo abbiamo trovato con qualche cosa in più di come lo abbiamo lasciato, è una garanzia. Abbiamo il gruppo più giovane della A, per i nostri giocatori è fondamentale lavorare sui loro punti deboli. Ad esempio Pinamonti non ha mai trovato un ambiente nel quale si curano le cose che deve migliorare, sono sicuro che a fine anno sarà migliorato molto”.