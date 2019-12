Corso: “Esposito? Andiamoci piano, non facile diventare famosi all’Inter”

“Esposito l’ho visto davvero molto bene, però dico di andarci piano. È un ragazzo con grandi qualità, diventare famosi e bravi in una squadra del livello dell’Inter non è facile per nessuno”. Così Mario Corso, a La Gazzetta dello Sport, in merito al giovanissimo attaccante dell’Inter (autore del suo primo gol in A contro il Genoa): “Già le prime volte in cui ha giocato Sebastiano si era mosso bene, ora è arrivato anche il gol su rigore: cominciare così per un giocatore giovane come lui è stato davvero importante”.