CorSport – Lozano via in prestito: soluzione praticabile per evitare perdite

Hirving Lozano potrebbe finire in prestito in Premier League nella prossima stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

“Lozano è un capitale che non può essere abbandonato: in una delle chiacchierate tra presidenti, De Laurentiis ed il suo omologo dell’Everton hanno anche affrontato la possibilità di cedere in prestito l’attaccante messicano in Inghilterra. Però anche in questo caso si è prodotta una forbice non semplice da ridurre ed il discorso è caduto immediatamente.

Il Napoli non vuole svendere il sudamericano, ambisce ad una soluzione che non produca perdite e scruta questo macro universo nel quale Lozano ha molti estimatori. Una possibilità potrebbe essere il Newcastle, ma queste sono voci che rimbalzano e che non rappresentano ancora emozioni, né vibrazioni”.