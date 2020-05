CorSport – Ripresa Serie A e coronavirus, in caso di nuove positività singole non si chiuderà tutto. Ecco il protocollo rivisto”

Mentre è stato avviato l’iter per ottenere il via libera al protocollo rivisto per gli allenamenti collettivi, il calcio potrebbe incassare a breve un importante punto a favore nella questione quarantena. Ne parla il Corriere dello Sport: “Nel Decreto per la fase 2 in via di definizione, sarebbero contenuti due articoli che vanno incontro alle esigenze del mondo del pallone. Si tratterebbe di un primo passo per scongiurare il pericolo che, nel caso di un giocatore, o di un componente del gruppo-squadra, trovato positivo, diventi obbligatorio fermare di nuovo tutto. Inoltre, attraverso l’ultima circolare dell’Inail, c’è stata una schiarita pure sul tema delle responsabilità: restano a carico dei medici, ma, come già emerso, solo nell’eventualità di dolo o di colpa grave”