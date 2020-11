CorSport: “Rrahmani positivo: nessun contatto con il gruppo azzurro, prima della partita in nazionale era negativo”

In seguito al tampone effettuato ieri mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore del Napoli, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. ne parla il Corriere dello Sport: “Neanche un minuto tra il campionato e l’Europa, e soltanto la soddisfazione delle gare di Nations nella Nazionale kosovara con la fascia di capitano. Mercoledì con la Moldova, però, il suo orgoglio è durato appena venti minuti: il tempo di rimediare un trauma alla spalla destra e salutare tutti. E quando ieri avrebbe dovuto essere valutato al centro sportivo di Castel Volturno, in occasione del suo rientro in gruppo, dal test Covid è emersa la positività al virus. Il secondo tampone in pochi giorni, per la precisione: martedì, prima dell’impegno del Kosovo, era infatti risultato negativo. Una lotteria: in tre giorni il quadro è cambiato”