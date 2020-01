CorSport – Scambio prestiti Politano-Llorente in standby: l’Inter vuole cederlo a titolo definitivo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul possibile scambio Politano-Llorente: “La cessione temporanea o l’addio definitivo di Matteo Politano possono portare nel 2020-21 all’Inter quel Castrovilli che i dirigenti tanto desiderano. Ormai è chiaro che già a gennaio il destino dell’esterno ex Sassuolo sarà lontano dalla Pinetina sia perché Conte non lo considera una prima scelta sia perché Fiorentina, Napoli e Roma lo corteggiano. Marotta e Ausilio vorrebbero venderlo e solo in un secondo momento sarà presa in considerazione l’ipotesi di uno scambio di prestiti con un altro elemento. Per esempio con il napoletano Llorente. Ad ora lo scambio di prestiti con Llorente, in viale della Liberazione non è considerato una priorità. Magari lo diventerà a fine mercato, soprattutto se Sanchez non dovesse dare garanzie. Tornare a giocare in Champions per Matteo sarebbe una soluzione interessante”.

