Cosenza-Monza 0-2. Palmiero out dopo 35 minuti

Monza batte Cosenza 0-2. Gytkjaer al minuto 8 sfiora il palo di testa. Al 15’ Valoti entra in area, Situm è ingenuo e lo atterra. Dal dischetto il centrocampista non sbaglia e realizza il decimo gol stagionale. Gli uomini di Bisoli costruiscono poco, al 44’ Mota firma il raddoppio ma l’arbitro annulla dopo aver visto l’azione al Var per la posizione di Gytkjaer che ostruisce Di Gregorio. Nella ripresa Cararro di testa va vicino al pareggio. Ancora Gyrkjaer protagonista al 50’: riceve da Carlos Augusto ma sbatte su Matosevic. Si fa perdonare dieci minuti dopo: Sy atterra Ciurria, l’attaccante danese non sbaglia il penalty e trova la settima rete in campionato. Padrone del gioco il Monza. Ciurria al 72’ calcia alto. Liotti e Florenzi provano ad accorciare all’80’, anche Caso al 90’: respinge sicuro Di Gregorio. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Stroppa. Sostituito Palmiero al minuto 35