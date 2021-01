Cosmi: “Con Osimhen fuori ed un centrocampo con poco equilibrio il Napoli subisce troppo”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Serse Cosmi. L’ex allenatore di Perugia, Genoa e Palermo ha posto dei dubbi sulla funzionalità del 4-2-3-1 del Napoli senza Osimhen. “La sua assenza sta pesando tantissimo – ha detto Cosmi a Radio Crc – il nigeriano è molto abile nel cercare la profondità. Con Osimhen fuori e con un centrocampo con poco equilibrio, il Napoli corre troppi rischi in difesa. Ecco perché la squadra di Gattuso sta subendo più gol del dovuto”. Grandi apprezzamenti da Cosmi per Lozano. “E’ sempre stato un calciatore importante – ha detto Cosmi a Radio Crc – adesso è cresciuto ancora di più. Finalmente sta facendo vedere di che pasta è fatto”. Stesso discorso per Insigne. “E’ un leader, ora ha tutto per essere sempre decisivo. Lo ammiro molto”. Infine un giudizio sul derby Lazio-Roma di domani. “Sarà una gara equilibrata – ha detto Cosmi a Radio Crc – il derby è sempre importante per il campionato, anche quando Roma e Lazio sono in basso in classifica. Penso che la Roma meriti di avere più punti di quelli conquistati finora”.