Costacurta: “La difesa del Napoli è da scudetto, Koulibaly-Rrahmani hanno portato una quadra perfetta”

Ai microfoni del Mattino ha parlato cosi l’ex calciatore ed ora opinionista Alessandro Costacurta:

“La cosa che mi piace di più della squadra di Spalletti è la difesa. Koulibaly e Rrahmani hanno trovato la quadra perfetta. Perché è sicuramente vero che qualsiasi difensore accanto a Koulibaly farebbe bella figura, ma con Rrahmani si compensano alla grande. Mi piace la coppia perché si aiutano. Mi sembrava non ci fosse questa stessa intesa con Manolas. Si vede che adesso i due centrali del Napoli si muovono in sintonia. Il Napoli sta dimostrando di avere un’organizzazione difensiva molto buona e più in generale la migliore organizzazione di squadra del campionato”.

Merito di Spalletti?

“Stimo Luciano da anni. Quando giocavo contro le sue squadre ci sembrava sempre di essere circondati dagli indiani perché ti potevano far male da ogni posizione. È vero che ora con Osimhen ha un punto di riferimento, ma le frecce nel suo arco sono infinite. Non mi stupisce affatto quello che sta facendo. Questa era una squadra costruita per arrivare in Champions e lo era anche con Gattuso che al netto degli infortuni lo scorso anno aveva fatto un ottimo lavoro. Si vede ancora oggi la sua mano”.