Costacurta: “L’Inter vorrà ripartire forte, ma il Napoli ha due vantaggi…”

Questa sera torna il calcio anche per il Napoli di Rino Gattuso, impegnato nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Dalla parte degli azzurri c’è l’1-0 in quel di San Siro, ma la squadra di Conte non verrà certo al San Paolo per una passeggiata di salute. Nonostante la voglia dei nerazzurri di ricominciare a pedalare forte, però, Alessandro Costacurta considera ancora il Napoli favorito per raggiungere la Juventus in finale: “Con Juventus-Milan abbiamo visto quanto è difficile ripartire dopo una lunga sosta – ha dichiarato a Sky Sport -. L’Inter vorrà partire forte ma la prima è difficile per tutte le squadre.

Io vedo ancora favorito il Napoli: sia per il risultato dell’andata, ma anche perché vedo che ha tanti piccolini e fisicamente questo agevolerà la squadra di Gattuso. Sarà una gara equilibrata, abbiamo visto quant’è dura ripartire dopo 3 mesi”.