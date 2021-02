Costanzo, l’agente: “E’ pronto per giocare, si allena con Gattuso da ottobre”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio Rabona, agente di Davide Costanzo, giocatore della Primavera del Napoli: “Pronto per giocare? Sì, si allena con la squadra da ottobre e ha notevole prestanza fisica, tecnica individuale e personalità. Lui ha pure la capacità di impostare il gioco e una grande capacità di elevazione. Mentalmente è già pronto, sa che potrebbe capitare di giocare e vuole fare la sua parte. Lui è nato terzino destro ed è devastante in quel ruolo ma è parimenti abile nel ruolo di centrale, calciando con entrambi i piedi può giocare ovunque. Lui ha la vocazione da terzino ma in Primavera spesso gioca come centrale, un po’ come Di Lorenzo. Giocatore strutturato ma molto agile.

Contratto da professionista? Non ce l’ha ancora ma non abbiamo fretta, non ci sono esigenze immediate. Vogliamo che il ragazzo faccia i passi giusti. Gli altri Primavera? Credo che il settore giovanile del Napoli sia un ottimo settore giovanile. Anche Zedadka, Cioffi e altri sono pronti, il Napoli può fare affidamento su questi ragazzi. Bisogna solo fare un uso giusto e farli esordire separatamente”.