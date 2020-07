Coupe de la Ligue, vince il PSG! Battuto il Lione, Reims in Europa League. Ma quanti infortuni per i parigini

Il Paris Saint-Germain ha vinto anche la Coupe de la Ligue: battuto il Lione 6-5 ai calci di rigore, dopo 120′ di 0-0. I parigini hanno perso per infortunio Mauro Icardi, Thiago Silva e Kurzawa. Per il centrale brasiliano non dovrebbe essere nulla di grave, ma c’è preoccupazione per tutti e tre in vista dell’Atalanta, che comunque ha perso Ilicic. Da ricordare che mancheranno sicuramente Mbappé per infortunio e Di Maria per squalifica, oltre ovviamente a Cavani e Meunier che non hanno rinnovato il loro contratto.

Il Lione non disputerà dunque le coppe europee l’anno prossimo. In Europa League andrà lo Stade Reims, assente da una competizione europea dalla stagione 1962/63. I francesi entreranno dal secondo turno preliminari in poi, lo stesso del Milan.