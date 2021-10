Courtois contro UEFA e FIFA: “Non siamo dei robot, pensano solo ai soldi!”

Un duro attacco, comprensibile, da parte di Thibaut Courtois. Il portiere del Belgio e del Real Madrid ha parlato al termine della sfida persa per 2-1 contro l’Italia accusando l’UEFA e la FIFA, colpevoli di pensare unicamente ai guadagni, andando contro il benessere dei giocatori: “Siamo onesti, questa finalina è stata fatta solo per soldi, l’abbiamo giocata perchè per la UEFA sono guadagni extra. Se fosse stata una vera finale, le formazioni sarebbero state diverse, e ciò dimostra che giochiamo troppo ed è un male che non si parli dei giocatori. Mondiali ed Europei ogni anno? Noi giocatori non siamo dei robot, non riposeremo mai! Ci facciamo male, c’infortuniamo, e ci sono sempre più partite. Il prossimo anno ci dovrebbe essere un Mondiale a novembre, poi dobbiamo giocare di nuovo fino alla fine di giugno. Tre settimane di vacanza non bastano per giocare 12 mesi ai massimi livelli. Se stiamo zitti, non cambierà nulla”.