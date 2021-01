Covid-19, grave lutto nella Chapecoense: muore il presidente Magro, aveva 59 anni

Gravissimo lutto nel mondo del calcio. E’ venuto a mancare Paulo Ricardo Magro, presidente della Chapecoense. Aveva 59 anni e aveva contratto il Covid-19: alcune complicazioni nelle ultime ore ne hanno causato il decesso. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Unimed di Chapecò. Magro aveva assunto la presidenza l’anno scorso e la sua squadra stava dominando il campionato di Serie B, e si appresta a tornare nel Brasileirao. Una maledizione per questo club, che nel 2016 vide scomparire in un disastro aereo a 50 km da Medellin quasi tutta la squadra e la dirigenza, con soli sei sopravvissuti.

La Chapeocoense ha diramato un comunicato ufficiale in seguito alla scomparsa del presidente Magro: “Estremamente sgomenti e col cuore preso da tristezza e incredulità, riportiamo la morte del presidente della Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, avvenuta mercoledì (30 dicembre). Paulo è stato in gran parte responsabile della ripresa della Chapecoense, sia dentro che fuori dal campo. Con il suo coraggio e saggezza, ha permesso alla squadra di camminare di nuovo su un percorso vittorioso, lastricato di dignità e lavoro, valori così spesso predicati dal nostro caro presidente. Di fronte a una perdita irreparabile, il sentimento è di tristezza, ma soprattutto di gratitudine all’uomo che è entrato nella nostra storia e in essa è divenuto eterno, ricostruendola ancora una volta. In questo momento di profondo dolore, chiediamo ai tifosi di unirsi alle preghiere per la famiglia e gli amici. Che la forza che così spesso hanno dato al nostro club non venga mai meno”.