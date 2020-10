Covid 19, Pellegrini: ” Con un altro lockdown smetto di nuotare”

“Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. Ho le spalle larghe, ma so quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”. E’ l’annuncio della campionessa azzurra del nuoto alle prese con la quarantena, sua e della madre. In una intervista al Fatto Quotidiano, Federica Pellegrini dice: “Come mi sono contagiata? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. In quel weekend ero a Roma per un programma televisivo ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel. Non sono andata a cena con persone estranee alla produzione”. Quanto alle polemiche social sul fatto di aver accompagnato la mamma a fare il tampone ha detto: “Una persona normale dopo questa tempesta sui social forse si sarebbe tirata indietro. Io invece ho deciso che continuerò a parlare di me come e quando voglio. Mia mamma sta meglio, stiamo aspettando ancora il risultato del tampone, penso sia positivo. Al di là di questo, poverina, è rimasta malissimo per questo caos mediatico, si è sentita in colpa”.