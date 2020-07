Covid, 80 persone in discoteca senza mascherina nè distanziamento: chiuso locale a Roma

Ottanta persone che ballavano senza mascherina e senza distanziamento: ecco cosa hanno trovato i poliziotti della questura di Roma durante un controllo in un’associazione culturale in via del Mandrione. il locale è stato immediatamente chiuso per inottemperanza ai protocolli Covid 19. Oltre alle 80 persone trovate a ballare assembrate, prive di mascherina e senza rispettare la distanza di 2 metri prevista dallo specifico protocollo anti Covid, non era stato designato nessun addetto alla sorveglianza che facesse rispettare il distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale di circa 400 metri quadri.

Gli accertamenti hanno evidenziato una conduzione irregolare del circolo, con attività di intrattenimento e spettacolo e somministrazione di bevande ed alimenti esercitata, oltre che in maniera difforme alle norme COVID, in forma del tutto abusiva in quanto svolta come se si trattasse di esercizio pubblico, dal momento che l’accesso al locale era consentito indistintamente a tutti e non ai soli soci.

Pertanto al presidente del circolo sono stati contestati i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento e sanzioni per un ammontare di circa 6 mila euro, dovute alla mancanza dell’etilometro, del Kit alcol – test e del divieto di fumo.

I carabinieri della Stazione Madonna del Riposo e del Nucleo operativo hanno invece controllato 5 esercizi commerciali. Varie irregolarità sono state riscontrate in un negozio di parrucchiere. La titolare, una cittadina del Bangladesh di 41 anni, è stata sanzionata perché all’interno del suo salone i militari hanno verificato che, sia il personale sia gli avventori, non indossavano alcun dispositivo personale di sicurezza, non era presente un elenco con un servizio di prenotazione, in modo da scaglionare l’ingresso dei clienti, e non era assicurata la distanza di sicurezza di almeno un metro, nel rispetto dei protocolli volti a prevenire il rischio di contagi. Inoltre, i Carabinieri hanno accertato anche la presenza di un lavoratore in nero. Per la titolare è scattata la sospensione dell’attività per 5 giorni e una sanzione amministrativa dell’importo di 1.800 euro.

